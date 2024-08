Durante una conversación en la habitación, Pedro Astorga realizó un sincero análisis a Chama Méndez tras su constante conflicto con Manuel Napoli. "Últimamento ha sido muy negativo. Ayer me jodió hasta el fin... hasta me gritó y vino de nuevo a pedirme disculpas... él no es mi novio para estar soportando esas escenas", expresó la venezolana. "Pero igual... tú eres brígida. Tú no eres un pan de Dios, Chama", respondió el deportista.