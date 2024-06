El noble gesto de Leo Caprile con vecino que también sufrió un ACV: “Al principio no me creyó” - Chilevisión

El locutor radial conoció el caso de un hombre de su mismo vecindario que también sufrió un accidente cerebrovascular, aunque su condición física era mucho más compleja.

Leo Caprile protagonizó un destacable gesto con un vecino de Curacaví, el lugar en que vive. Se trata de Juan Espinoza, hombre que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hace cuatro años.

Y pese a que el locutor radial también pasó por este complejo escenario médico, aunque hace tan solo dos meses, su condición física es considerablemente mejor, por lo que no se vio afectado de la misma manera.

Fue este preciso detalle el que quebró al animador de televisión cuando conoció a su vecino y escuchó el caso. Ante esto, tomó una decisión crucial para su rehabilitación.

"Lloré pensando de la que me salvé"

"Dos días después del ACV, me ofrecieron un tratamiento de rehabilitación con electrodos. Consulté con mis médicos, pero me dijeron que yo no iba a necesitar kinesioterapia porque podía mover brazos y piernas", comenzó contando Caprile a LUN.

Sin saberlo, este tratamiento más tarde sería de gran ayuda para un vecino de su comuna, el que un día lo saludó casualmente: "Era un señor que caminaba muy raro, con mucha dificultad y me dice 'hola, colega', '¿por qué colega?', 'tuve lo mismo que tú, un ACV'", señaló.

"Pensé que había sido hace poco, pero llevaba cuatro años así. Me dejó descompuesto al punto de devolverme al auto. Lloré pensando de la que me salvé", sinceró.

"Al principio como que no me creyó"

Su reacción tras conocer a Juan Espinoza fue contundente y enseguida se quebró: "Me daba vergüenza mirarme a mí y mirarlo a él tan complicado", admitió.

Y esto enseguida le trajo una idea: Leo quiso regalarle el tratamiento que previamente le habían ofrecedido y cuyo valor superaba los $15 millones, por lo que no era algo del todo accesible.

"Se lo ofrecí, pero al principio como que no me creyó mucho, sí me dijo que le interesaba. Nos intercambiamos teléfonos y en un par de días le confirmé el asunto. Ya empezó a ir", cerró.

Al día de hoy, Juan ha acudido a tres sesiones y su avance está siendo monitoreado por especialistas que podrán ayudarlo en su rehabilitación.