“Yo era como nana”: El sincero desahogo de Sandy Boquita sobre su relación con Gary Medel - Chilevisión

La modelo se pronunció recientemente sobre su pasada relación con Gary Medel, y dejó entrever el tipo de vínculo que mantenía con el actual futbolista de Boca Juniors.

Sandy Boquita reveló nuevos detalles sobre la relación que tuvo con el futbolista Gary Medel, la cual se destapó en el año 2014, cuando la modelo dio a conocer el romance públicamente.

En dicha época, de acuerdo a lo consigando por Galmorama, el Pitbull escribió en sus redes sociales un mensaje que luego borró: “Hacen un reportaje lindo sobre mi vida y le dan un minuto a esta mujer que no tiene vergüenza, que dice que fue mi novia. No es para nada, pero sólo quiero aclarar que fue un touch and go”.

Situación a la que también respondió Sandy: “Qué lata las noticias y las opiniones de gente que no vio el reportaje de Chilevisión Noticias en donde dije cosas que ya todos sabían y que salieron hace 3 años atrás”.

“Qué pena que el que le enseñó a escribir ‘touch and go’ no le explicara que lo único que dije en la nota de Chilevisión Noticias fueran maravillas de él. Por otro lado raro ‘touch’ que me presenta a la madre, padre, gemelos, mamá de gemelos, primo, etc”, agergó la modelo.

Sandy Boquita y su perspectiva de su pasada relación con Gary Medel

Sandy Boquita volvió a referirse recientemente al respecto a su relación amorosa con Gary Medel en el programa Qué te lo Digo, tras ser consultada al respecto.

“¿Cuánto estuviste con Gary?”, le preguntó Luis Sandoval a lo que la modelo respondió: ”Meses. No, si tenía el gusto en las pelotas”.

Tras esto, Sergio Rojas le consultó: “¿Y era buen pololo? Algo debe tener”. Y en ese contexto, Boquita dejó entre ver la relación que mantenían.

“No, no era buen pololo tampoco (...) Yo era como cocinera, nana... menos mal que cambié y salí de ahí”, aseguró Sandy.