“Me hubiera ilusionado”: Sabrina Sosa destapó particular historia de galán “soltero” tras rumores con Alexis Sánchez - Chilevisión

La modelo especificó que el galán, le aseguró que estaba soltero en más de una ocasión, sin embargo, Sabrina descubrió lo contrario. Por otro lado, Cecilia Gutiérrez aseguró que se trataría de Alexis Sánchez.

Sabrina Sosa relató cómo encaró a un galán mentiroso que se hacía pasar por soltero e incluso le "escribió" a su polola para informárselo.

La modelo en varias ocasiones ha sido vinculada a Alexis Sánchez, sin embargo, no afirmó que se tratara de él. Solo especificó que con el hombre se conocían pero no demasiado, ya que aseguró que era una persona reservada con su vida personal.

En primera instancia Sabrina precisó: "No tenía idea que si estaba en pareja o no", consignó en entrevista con LUN. Tras esto, relató que el galán se habría conseguido su número e iniciaron una conversación por WhatsApp, donde decidió preguntarle si estaba soltero en más de una ocasión, lo cual el hombre negó constantemente.

En relación a cuándo Sabrina descubrió que si estaba en pareja, desclasificó: "Alguien me lo comentó la semana pasada, fue tan simple como eso. No es que yo haya preguntado ni nada, pero el mundo es chico".

Luego de enterarse de la noticia, Sosa decidió encararlo por la situación: "Lo enfrenté con esta situación, no preguntándole si era verdad, porque ya lo había visto, y lo negó, dijo que no hasta el final", relató.

Pero, la modelo no llegó hasta ahí, ya que le habría escrito a la supuesta pareja del galán: "Le escribí por Instragram pero no me respondió, yo creo que vio el mensaje", continuó.

En esa línea, también Sabrina condenó dicho actuar, expresando su molestía: "Es feo porque si hubiera pasado más tiempo o me hubiera ilusionado con él, es triste el daño que le puedes generar a la otra persona al mentir, porque tarde o temprano lo descubre. Dañas a la pareja actual y a la persona que le estás hablando".

Recordar que han surgido rumores vinculando sentimentalmente a Alexis Sánchez con una influencer italiana llamada Ilaria Cancian, relación que negó el fubtolista.

¿Se trata de Alexis Sánchez?

De acuerdo a la información entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Sígueme, aseguró que se trataría de Alexis Sánchez.

“Conoce a Hilaria desde septiembre. Tienen una pseudo relación, una cosa, no sé cómo llamarlo. Y el año nuevo, Alexis Sánchez lo pasó con Sabrina Sosa. Ellos tienen, tampoco lo llamaría una relación, pero sí Sabrina ha viajado varias veces a Italia. Y llevan harto tiempo”, reveló la panelista.

“Entonces yo entiendo la molestia de Sabrina Sosa porque Alexis Sánchez insiste en que está soltero, que no tiene nada, le sigue escribiendo a Sabrina, invitándola (...) Entonces, a mí me molesta mucho el hecho de que Alexis Sánchez lo desmienta y Alexis Sánchez al poco rato de que pasa esto, borra la historia donde desmentía el tener una novia o una polola”, concluyó Gutiérrez.