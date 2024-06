“A la semana estaba haciendo un asado”: Abogado detalló pruebas contra Rodrigo del Valle por muerte de Nayara Vit - Chilevisión

Octavio Sufán, abogado querellante, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, donde enumeró una serie de pruebas que según él, desestimó el Tribunal.

El 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió este martes absolver a Rodrigo del Valle, único imputado por la muerte de la modelo brasileña Nayara Vit. El Tribunal falló a favor del empresario, quien obtuvo la libertad tras permanecer poco más de un año en prisión preventiva.

Horas después de la determinación, Octavio Sufán, abogado querellante, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, donde enumeró una serie de pruebas que, según él, desestimó el Tribunal.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

"Quiero destacar el trabajo del Ministerio Público, que desarrolló un trabajo de dos años de una tesis inventada por Rodrigo del Valle", partió declarando.

"No había ninguna razón para suponer que Nayara podía quitarse la vida. Es un fallo incompleto, no se explica qué pasó. El trbunal no se hizo cargo", agregó el abogado.

Abogado querellante nombró las pruebas que desestimó el tribunal

Sufán señaló que había pruebas contundentes contra del Valle, como celos enfermizos acreditados, y un macetero que cayó a un metro del auto de Nayara, además, de gritos de auxilio de una mujer que escuchó una trabajadora del piso inferior.

"Acababa de morir su novia y Rodrigo del Valle no llama a Carabineros, no baja a prestar ayuda, no llama al conserje, lo que hace es llamar a sus amigos. Después de la muerte, a la semana siguiente, según el testimonio de un vecino, Rodrigo del Valle estaba haciendo un asado compartiendo con amigas".

Mira sus declaraciones acá: