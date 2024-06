El TOP de Santiago absolvió a Rodrigo del Valle, ex pareja y único acusado de la muerte de Nayara Vit, generando desazón y desconcierto en el círculo cercano de la fallecida.

Marcela Bakit, una de las amigas más cercanas de Nayara Vit, reaccionó a la decisión del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver a Rodrigo del Valle, único acusado por la muerte de la modelo brasileña.

El TOP falló a favor del empresario, dejándolo en libertad inmediata tras estar en prisión preventiva desde abril del 2023, indicando, además, que la fiscalía tuvo "falta de rigurosidad" en su investigación.

VER MÁS DE CASO DE NAYARA VIT

Ante esto, la amiga de la modelo brasileña expresó su decepción y lamento por la decisión de la jueza María Inés González, señalando que la muerte de Nayara no fue un suicidio.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Amiga de Nayara Vit reaccionó a libertad de Rodrigo del Valle

En conversación con Contigo en Directo, Marcela Bakit mostró su desazón ante el fallo que entregó el tribunal en la mañana de este martes.

"La verdad fue una conmoción, una decepción. Fue muy doloroso porque fueron tres años de tanto trabajo y harta convicción que había algo porqué luchar y hoy fue un valde de agua fría", indicó la amiga de Nayara.

Enseguida, Marcela agregó que tras la decisión del tribunal quedó con una percepción de "decepción, de soledad y la sensación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar pericias?", cuestionó.

Asimismo, la amiga de Nayara Vit indicó que acatará la decisión del tribunal pero que tiene la convicción que la muerte de la modelo no fue un suicidio.

"No me puedo arrepentir de haber tratado de hacer lo mejor por una persona que quería y conocía. (Tengo) la convicción de conocerla y que no se suicidó. No tenía una tendencia suicida", cerró.