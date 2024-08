Chama está furia con Manu tras protagonizar conflicto con Carlyn: “Ni siquiera piensa” - Chilevisión

Conversando con Miguel, la jugadora aseguró que el "Napoli" no siguió sus consejos, lo que aparentemente la tiene molesta tras lo sucedido.

Alexandra Méndez perdió la paciencia por un momento tras recordar la pelea que Manu protagonizó este lunes con Carlyn y que suscitó fuertes intercambios.

Sin embargo, La Chama aseguró que ella le advirtió en varias ocasiones al italiano que no debería exponerse a ese tipo de situaciones, aunque este hizo caso omiso.

"Le dije que ese no era el momento"

"Para pelear ni siquiera piensa, porque Íñigo le dijo: 'No, qué haces metiéndote con una mujer, peleas con puras mujeres', y lo mismo que le dijo se lo pudo decir él", comenzó diciendo Chama sobre la pelea.

Méndez, además indicó que Manu no fue estratégico en su discusión con Íñigo, puesto que él también había tenido peleas en otras oportunidades con compañeras.

Pero el descargo de la modelo fue más allá, ya que Manu no habría seguido sus sugerencias: "Le dijimos que entrara en razón, le dije que ese no era el momento. Antes de que fuera a votar, le dije 'no votes contra una mujer', eso le dije en el oído". Hizo todo lo contrario, fue contra ella".

"O sea, le digo... Me tomo el espacio para decirle 'no te agarres a pelear contra una mujer, no...' (...) Carlyn no es mi amiga, ni mi best friend, pero le dije que se callara (a Manuel)", sumó.

La situación afectó emocionalmente a Manu, quien se ha visto de bajo ánimo en el encierro e incluso ha llorado tras el incómodo momento que enfrentó.

