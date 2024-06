Daniella Campos y Daniela Aránguiz protagonizaron nuevo round en pantalla: “Échame, échame” - Chilevisión

A una semana de su primer conflicto en pantalla, las panelistas de espectáculo volvieron a mostrar las garras tras una broma del periodista Michael Roldán.

Daniella Campos y Daniela Aránguiz volvieron a protagonizar un tenso momento en pantalla, a sólo días de su primer conflicto que terminó con Campos saliendo del estudio.

Todo ocurrió en la emisión del programa Sígueme, de TV+, cuando los panelistas abordaban la reciente polémica de Coté López con el hijo de Luis Jiménez.

Nuevo round de Daniella Campos y Daniela Aránguiz

Fue en ese contexto que, a modo de broma, el periodista Michael Roldán prendió un incienso para "espantar las malas energías".

Posteriormente, Julia Vial fue paseándolo por el estudio y lo posó sobre cada uno de los integrantes del programa de farándula.

Al momento de llegar a Daniella Campos, la ex modelo lanzó un ácido comentario en referencia a Aránguiz y su supuesto gusto al tema de la magia negra.

“Échame, échame no más... mira que he estado toda la semana bañándome con sal. Se me está saliendo la piel de tanta sal”, apuntó Campos.

Ante esto, la ex esposa de Jorge Valdivia respondió sin filtro: “Créeme que en ti no gastaría pero ni una brujería en mi vida, así que quédate tranquila”.

Este nuevo round ocurre a sólo días de que ambas panelistas tuvieran una tensa discusión en pantalla, luego que la ex Mekano acusara a su compañera de "hablar todo el rato".

