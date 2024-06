“No le tengo miedo”: Revelan supuesto intento de agresión entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos - Chilevisión

El periodista Hugo Valencia reveló una conversación que tuvo con la panelista del programa "Sígueme", donde ella confesó que estuvo a punto de llegar a una pelea física con la ex Miss Mundo Chile tras su tenso encuentro.

Daniela Aránguiz y Daniella Campos protagonizaron una tensa discusión en medio del programa "Sígueme" de TV+, pero las cosas habrían subido de tono.

El tenso encuentro se dio mientras analizaban el caso de María Elena Swett, instancia donde la ex chica Mekano interrumpió a Campos para advertirle que "estuvo hablando todo el programa".

Intrevención que detonó un feroz intercambio de palabras donde incluso Aránguiz trató de "ordinaria" a la ex Miss Mundo Chile. "Tú eres la mal educada (...) le estás faltando el respeto a mi mamá".

Abandonó el programa

Bajo ese contexto, el periodista Hugo Valencia conversó con Daniela Aránguiz para que entregara su versión de los hechos sobre el conflicto que se vivió en el programa.

"La Daniella Campos es una loca, me hizo callar y obvio que eso no lo voy a aguantar", comenzó leyendo Valencia en "Zona de Estrellas".

Según el panelista, Aránguiz habría relatado que "ella gritaba como loca. Me trató de maleducada y le dije que eso es ofender a mi madre. Que por último me tratara de malportada".

Tras ese tenso encuentro, le pidieron a Daniella Campos que abandonara el set del programa "Sígueme".

¿Supuesta agrsión física?

Hugo Valencia entonces preguntó a la ex esposa de Jorge Valdivia si es que se paró con la intención de agredirla, algo que fue confirmado por la propia Aránguiz.

"Sí, me paré, pero porque ella se estaba acercando a mí desde su puesto gritándome y, como tú me conoces, no me voy a quedar sentada", explicó Daniela.

"Yo no le tengo miedo a ella ni a nadie", agregó la modelo quien además le habría advertido en tres ocasiones que cambiara su actitud hasta que finalmente "la sacaron del estudio".

Fue entonces que el panelista de "Zona de Estrellas" leyó el último descargo de Daniela Aránguiz: "Ella siempre hace lo mismo. ALuli también la trató de maleducada y sin estudios".