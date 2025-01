Cristián Campos desclasificó supuesta infidelidad de Claudia di Girolamo: “La llamaban primera dama” - Chilevisión

El actor recordó un episodio vivido en el Festival de Viña del Mar en 1993 cuando llegó de sorpresa con sus hijos a visitar a su entonces esposa, que animaba la edición de ese año.

En el marco de la investigación contra Cristián Campos por abuso sexual, se dio a conocer el testimonio del actor, donde aborda detalles de su relación con Claudia di Girolamo, madre de la denunciante, y da cuenta de una supuesta infidelidad con Vicente Sabatini.

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó los detalles de la declaración en Plan Perfecto, donde abordó un episodio que data del Festival de Viña del Mar de 1993, cuando la actriz fue animadora de la edición.

En ese momento la pareja ya tenía dos hijos, quienes se quedaron con Campos en Santo Domingo. Sin embargo, debido a que los niños extrañaban a su mamá, emprendieron rumbo a la ciudad jardín para darle una sorpresa.

"Llegamos en horas de la mañana. La recepcionista nos dijo que la

. No entendí por qué. Nos quedamos largo rato esperando en el lobby con los niños", señaló.

Finalmente le dieron la autorización para subir “y mi ex mujer estaba muy nerviosa y distante. Los colegas que nos topamos en los pasillos del hotel se vieron confusos y muy extrañados de vernos ahí”.

“Cuando llegué a Santo Domingo, la llamé y le pregunté qué le había pasado. Ella, en un tono más conciliador, me dijo que nada, que estaba muy concentrada en su trabajo en el festival. Aseguró que todo estaba bien, pero yo me quedé con ‘la bala pasada’”, añadió.

Rumor de infidelidad

Tras ese episodio, Cristián Campos comenzó a recibir varios rumores de su círculo sobre que su esposa le estaba siendo infiel con el director de teleseries nacionales.

“Le pregunté si tenía una relación sentimental paralela con Vicente Sabatini. Le recordé también el episodio del hotel Miramar. Ella reaccionó con sorpresa y violencia. Empezó a gritarme y a descalificarme, sin importarle que los niños estuvieran presentes y escucharan los gritos. Me dijo que era paranoico, machista y misógino, porque le creía a mi amigo y no a ella”, contó.

Tras increparla, el actor recibió de vuelta “una frase que no he podido olvidar: ‘¿Cómo puedes creer que ando con Vicente si sabes que a mí no me gustan los gordos?’”.

“La relación entre Vicente y Claudia estaba tan establecida que la llamaban ‘la primera dama’. Después, ella participó en la elección de los proyectos, quiénes los protagonizaban y qué actores serían parte del elenco”, declaró Campos.

