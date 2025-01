Filtran testimonio de Claudia di Girolamo por supuesta amenaza a Pesutic: “Qué poder e interés...” - Chilevisión

La reconocida actriz habría declarado en dos oportunidades tras los dichos de María Verónica Neumann, madre de Simón Pesutic.

La declaración de María Verónica Neumann, madre de Simón Pesutic, sigue dando que hablar. Ahora, se dio a conocer el testimonio de Claudia di Girolamo por la supuesta amenaza que habría recibido el hijo de la periodista por parte de Pedro Campos.

En medio de la investigación contra Cristián Campos, Neumann habría sostenido en su testimonio que Pedro, hijo del actor denunciado, habría llamado a Simón "amenazándolo" para decirle que "si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera", consignó La Tercera.

Tras el revuelo que causó este nuevo antecedente, el cual fue desmentido por Pesutic y Campos, el mismo medio reveló una declaración de la protagonista de La Fiera.

Claudia di Girolamo y supuesta amenaza contra Simón Pesutic

La reconocida actriz tuvo que declarar en dos oportunidades por este supuesto llamado amenazante. La segunda vez, ocurrida el 24 de octubre de 2024, lo habría hecho frente al propio tribunal.

“A su pregunta, nunca supe de la supuesta llamada de mi hijo Pedro Campos a Simón Pesutic, nunca me enteré. Y de la supuesta amenaza a que se refiere Neumann a través de su hijo Simón no me coincide con el carácter de mi hijo Pedro, quien es una persona pacífica y dialogante”, comentó Di Girolamo.

“Insisto que él (Pedro Campos) jamás me hizo un comentario respecto que María Neumann declararía en ésta causa, ni de la supuesta llamada al hijo de ella”, agregó.

Finalmente, la artista sostuvo que "siendo seria y realista, qué poder e interés podría tener yo para destruir la carrera de una persona".