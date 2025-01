Conclave lidera los BAFTA 2025: Todos los nominados, cuándo son y dónde verlos - Chilevisión

Los Premios de Cine de la Academia Británica escogieron a Concalve, Emilia Pérez y The Brutalist como sus grandes favoritas para llevarse los preciados galardones.

La temporada de premios inició con todo en enero 2025. Ahora se dieron a conocer los nominados a los prestigiosos premios BAFTA, de la mano de una de las cintas más polémicas del año: Emilia Pérez.

Los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA, por sus siglas en inglés), escogieron a Concalve, Emilia Pérez y The Brutalist como sus grandes favoritas para competir por los preciados galardones.

Principales nominados de los BAFTA 2025

En total, 42 películas recibieron nominaciones. De ellas, 12 son para Conclave, 11 para Emilia Pérez y nueve para The Brutalist.

Le siguen Anora, Dune: Part Two y Wicked, con 7 cada una; seis para A Complete Unknown y Kneecap; y cinco para Nosferatu y The Substance.

The Apprentice, Biltz, Gladiator II, Sing Sing, Wallace and Gromit: Vengeance Moist Fowl y The Wild Robot, recibieron tres nominaciones cada una.

Además, 14 de 24 recibieron nominaciones por su interpretación por primera vez, entre ellos, Kieran Culkin (A Real Pain), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Selena Gomez (Emilia Pérez) y Demi Moore (The Substance).

Mira el listado COMPLETO y por categoría haciendo clic acá.

Cuándo son los BAFTA 2025

Los BAFTA 2025 son el domingo 16 de febrero en el Royal Festival Hall de Southbank Centre en Londres.

Será la BBC One la que estará a cargo de la transmisión de los premios y en streaming se verá en BBC iPlayer, mientras que la alfombra roja se emitirá a través del canal de YouTube.

Sin embargo, como estamos en latinoamerica, es posible que estas trasmisiones no estén disponibles, por lo que se recomienda seguir las redes sociales de los BAFTA.