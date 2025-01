Oscar 2025: Cuándo es, favoritos y todo lo que debes saber de los premios de la Academia - Chilevisión

Hollywood se prepara para una nueva versión de sus premios más importantes: Los Oscar 2025.

Este miércoles 8 de enero se da inicio a las votaciones de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, periodo que termina el domingo 12 del mismo mes, para escoger a los nominados.

Una novedad de este año es que Jimmy Kimmel ya no será el host del evento, sino que lo hará el presentador estadounidense Conan O'Brien.

Muy pronto se revelarán a todos los nominados de la versión 97 de los premios Oscar 2025, aunque ya se publicaron las llamadas shortlist (lista corta), que da luces de las producciones que pueden llegar a competir por la estatutilla.

Además, la reciente ceremonia de los Golden Globes también puede dar algunas luces de quiénes podrían ser los grandes favoritos, y luego los Critics Choice Awards.

El domingo 2 de marzo son los Oscar 2025, ceremonia que se realizará, como siempre, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El host de la ceremonia será Conan O'Brien, quien tomará el relevo de Jimmy Kimmel.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq