Emilia Pérez: 3 claves para entender el “hate” latino hacia esta película - Chilevisión

La película Emilia Pérez arrasó en los Golden Globes y ya se perfila como una de las favoritas para los Oscar 2025. Sin embargo, en México no están contentos y la producción se ha vuelto foco de críticas y burlas en redes sociales en toda Latinoamérica.

La película dirigida por el francés Jaques Audiard se quedó con cuatro galardones en la mencionada ceremonia, entre ellos, Mejor Película Musical o Comedia y Mejor Película de no habla inglesa, dos de los más importantes.

El filme musical, que también triunfó en el Festival de Cannes, cuenta la historia de un líder narcotraficante mexicano que se cambia de género y está protagonizado por la actriz Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez.

Todos estos reconocimientos nos hacen preguntar: ¿Cuáles son los motivos que llevan a Emilia Pérez ser una cinta odiada por parte del público latino? Acá te dejamos algunas claves que resumen el debate en redes sociales.

En primera instancia, las críticas han sido apuntadas hacia el origen de la producción: Se grabó en Francia, específicamente en un estudio de París a partir de una solicitud del director, que justificó esta decisión para tener más libertad de acción con las tomas.

“La película exigía más estilización. Así que decidí volver a Francia y rodar en un estudio. Fue como si volviera al ADN del proyecto, de vuelta al escenario, de vuelta a la ópera”, declaró Audiard a THR.



En simples palabras, no hubo mucho de México real. Se recreó CDMX en un set de rodaje en Bry-sur-Marne, donde se utilizaron fondos con placas fotográficas, complementado con cinco días de rodaje en exteriores mexicanos, según THR.

A finales del año pasado, el actor mexicano Eugenio Derbez se viralizó en redes sociales al declarar en el podcast de la crítica de cine Gaby Meza que la actuación de Selena Gomez era "indefendible".

Sus dichos escalaron tanto, que la propia Selena le escribió en un comentario, asegurando que entendía de donde venía, pidió disculpas y comentó que "hice lo posible con el tiempo que tuve".

Al intérprete, también conocido por hacer la voz de Burro en Shrek y quien posteriormente pidió perdón, se sumaron las palabras del tiktoker y actor mexicano Javier Ibarreche, crítico de cine que cuenta con casi 12 millones de seguidores en la plataforma.

"El español no es el primer idioma de Selena Gomez, y no tiene que serlo. Tampoco es el primer idioma de su personaje. Hasta ahí, todo tiene sentido, pero los diálogos se sienten como alguien que tiene otra relación con el español (...) Selena Gomez hace un buen trabajo, el pedo (problema) es el guión", aseguró.

Otra de las polémicas recae en el casting, siendo la actriz Adriana Paz, la única mexicana en los actores principales.

Citando nuevamente a Javier Ibarreche: "Se siente como una caricatura un tanto insensible de México, hecha por alguien que ha visto a México sobre todo a través de películas gringas". Este punto podría ser uno de los más tocados en la discusión digital: La superficialidad en temas importantes para México de forma histórica y contemporánea.

Dentro de la estructura narrativa de Emilia Pérez esta la desaparición de personas producto del narcotráfico y esto mismo ha sido analizado por actores, críticos y escritores mexicanos.

"Asumir que, al llevar a cabo su transición, el macho salvaje y cruel que ha ordenado cientos de asesinatos se transforma de pronto en una mujer empática y comprometida con los más débiles supone un malabarismo narrativo imperdonable", escribió el escritor Jorge Volpi en una columna para el País.

Opiniones cercanas a las de Gaby Meza, crítica de cine de la misma nacionalidad. "Una explotación de una tragedia actual en México, del narcotráfico y de los desaparecidos por la violencia, en pos de generar un producto de entretenimiento", comentó a BBC.

En redes sociales, diferentes usuarios han compartido sus opiniones sobre Emilia Pérez, las cuales se han centrado principalemte en el lenguaje de Selena Gomez.

No tengo nada en contra de Selena Gomez, pero siento decir que su actuación en #EmiliaPerez es una de las peores que he visto este año, por no hablar de su acento americano con mexicano, aparte de sentirse muy forzado. No entiendo el reconocimiento, bueno sí, puro marketing. pic.twitter.com/E3CluistNs