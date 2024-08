Chama y Angélica se enfrentaron en tensa pelea en vivo por dichos contra Carlyn: “No soy hipócrita” - Chilevisión

No es un secreto que Angélica y Chama tienen diferencias desde antes del encierro de Gran Hermano Chile, los que han provocado conflictos en la casa e incluso una tensa discusión la noche del martes en vivo, salpicando hasta a Carlyn.

La pelea fue mediada por Diana Bolocco, quien al consultar sobre la actividad que mantuvo a Angélica al servicio de la casa, destapó este conflicto que principalmente aludió a la relación de ambas en un reality show anterior.

¿Por qué Chama y Angélica pelearon?

Todo comenzó cuando Diana comentó que ha visto a los jugadores pasarlo bien en el sótano, aludiendo a los besos que se dieron sus integrantes en una divertida dinámica.

Fue ahí que Chama comentó que ella no estuvo implicada, dando paso a la intervención de Angélica: "Pero eso le pasó en el otro reality, tal vez por las críticas que tuvo ahora no lo quiere hacer".

"Acá no la he visto a los besos, pero sí en el reality anterior. Me llevé una sorpresa cuando escuchaba que Chama, al ver otra compañera de acá que dio un par de piquitos, decía que le daba mucha vergüenza que dijera que era de su nacionalidad (venezolana) y que estaba dejando a sus compatriotas como unas perritas", lanzó Angélica, aludiendo a supuestos dichos de Chama contra Carlyn.

¿Qué respondió Chama a Angélica?

Ante esa acusación, Chama replicó que "yo doy mi opinión y estás sacando cosas de afuera que no deberías sacar".

"Si puedo decir lo que pienso, lo hago (...) No soy una hipócrita", continuó, siendo remedada por Angélica y obligando a la intervención de Diana para continuar con el diálogo.

Chama desmintió además haberse referido a Carlyn como "perrita", afirmando que en cuanto a ese tema, tuvo una conversación con la otra jugadora para entregarle su apreciación sobre su comportamiento en la casa.