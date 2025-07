Belén Soto lamentó sensible pérdida: “Se fue amado y protegido” - Chilevisión

La influencer contó que Hugo, el perrito que había adoptado hace pocos días, sufrió una complicación médica y terminó falleciendo este fin de semana.

Belén Soto sufrió una triste pérdida durante este fin de semana y compartió un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales.

La influencer contó en su cuenta de Instagram que sufrió la partida de Hugo, un perrito al que había rescatado hace poco.

"El 28 de junio rescatamos a este pequeño, le pusimos Hugo, con casi tres meses, teníamos la ilusión de darle una nueva vida. Ya había pasado por lo que ningún ser vivo debería soportar: Ser abandonado, golpeado por la calle, y estar completamente desnutrido", inició contando.

El problema llegó cuando lo llevó al veterinario, ya que se dieron cuenta que tenía “un estómago con 5 calcetines y un dispositivo de ropa que se tragó por hambre. Hambre de comida. Hambre de amor. Hambre de vida”.

La pérdida de Belén Soto

A pesar de los esfuerzos que realizaron Belén Soto contó que su cuerpo estaba débil y sumó otras enfermades como coronavirus canino y fiebre y “aún así, luchó. Aún así, me miraba como si quisiera quedarse. Días después, una complicación grave: su intestino colapsó de nuevo. Una segunda cirugía. Otra oportunidad. Y resistió”.

“Le llevé el peluche de mi Ralph —el gran amor de mi vida que también se me fue hace poco— para que lo acompañara y cuidara. Y Hugo seguía mirando con esos ojos llenos de ternura, diciendo ‘no me dejen’”, agregó.

Lamentablemente Hugo no pudo sobrevivir debido a sus complicaciones y “se fue, pero no se fue solo. Se fue amado, protegido, sostenido. Se fue sabiendo lo que era tener una casa, un nombre, una voz que lo nombraba. Este no debería ser el destino de ningún cachorro”.

“Ningún animal debería llegar a este nivel de daño por culpa del abandono. Por eso hoy, en medio del dolor, comparto esto para crear conciencia real”, concluyó.