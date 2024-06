Álvaro Ballero sorprendió con profunda reflexión sobre su esposa: “Si me separo de Ludmila...” - Chilevisión

A través de Instagram, el empresario y ex chico reality dedicó románticas palabras para Ludmila Ksenofontova, a quien conoció hace más de 15 años. "Me casé con la mujer de mis sueños", señaló.

Álvaro Ballero sorprendió a sus seguidores con una profunda reflexión dedicada a su esposa Ludmila Ksenofontova, a quien conoció hace más de 15 años.

A través de su cuenta de Instagram, Ballero afirmó que "cuando era un imberbe soñaba mucho. No por pasar muchas noches dormido, todo lo contrario, alucinaba con distintos escenarios de mi vida en un futuro incierto".

"Uno de ellos era ser famoso, un comunicador importante; también soñaba con ser un alto ejecutivo de una compañía relevante, pero mi sueño más lejano tenía que ver con la persona que iba a vivir a mi lado para construir lo más importante en mi visión de futuro: la familia”, expresó.

Para ese entonces, Ballero reconoció que alucinaba “con mujeres descargadas de un Pentium 586, recuerdo perfecto las imágenes recibidas después de minutos de espera, pero esa mujer era lejana, como de otro continente”.

Álvaro Ballero y el día que conoció a su esposa

Años después de convertirse en ganador del primer reality show en Chile, Protagonistas de la Fama (2003), el empresario conoció a Ludmila Ksenofontova.

Todo ocurrió en 2008, cuando Ludmila fue elegida como su pareja de baile en el programa Estrellas en el Hielo.

“Con esa frialdad extraterrestre, con esos ojos azules rabiosos. Ahí la conocí con sus patines, ella se movía en su mundo como una mariposa en plena primavera”, recordó Ballero.

“Ella es de otro planeta, en serio, es omnipresente, siempre lo he dicho, si me separo de Ludmila, habré vivido con la persona más increíble que el mundo me haya podido entregar. Pero, lejos de eso, ella es todo, TODO lo que hubiese soñado”, agregó.

Asimismo, sostuvo que el domingo Ksenofontova “volvió a patinar con esa sensación que es dueña del mundo", adjuntando un video como prueba.

“Hoy duermo con esa persona a mi lado, esa que soñé tantos años. Sí, a veces ni siquiera nos besamos para despedirnos, pero te aseguro que cada vez que volvemos a ser esa energía que nos reunió, el horizonte se desdibuja, el paroxismo es el ‘desde’ y yo sigo creyendo que me casé con la mujer de mis sueños”, concluyó.

Mira la publicación acá: