Alessia Traverso sufrió chascarro al cantar con Karen Paola en fonda: “Se me olvidó” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la ex participante de Gran Hermano Chile reveló un detalle no menor que ocurrió durante su presentación.

Alessia Traverso, ex participante de Gran Hermano Chile, se hizo presente en la fonda del Sporting Viña del Mar, a donde llegó a acompañar a Karen Paola para cantar juntas.

Sin embargo, los nervios y la emoción de la joven le jugaron una mala pasada y terminó viviendo un cómico chascarro que, afortunadamente, no fue perceptible para la mayoría del público.

El cómico chascarro de Alessia durante fonda de Viña del Mar

Luego de subirse al escenario, la cantante confesó en su cuenta de Instagram que había olvidado algo muy importante durante su presentación con Karen Paola. "Obvio que soy tan pelotuda que se me olvidó ponerme los audífonos y no me escuchaba", reveló Alessia.

En este sentido, la ex chica reality culpó a su trastorno por déficit atencional, del cual ha hablado en diferentes oportunidades en sus redes sociales. "Pinche déficit atencional", escribió.

Asimismo, junto a un video en que se ve abrazando a Karen para luego bajar del escenario, Alessia agregó divertida: "Toda la coreografía con los inear colgando".

Si bien los presentes no se percataron de lo que ocurría, en los videos de redes sociales, en los que se ve al dúo femenino cantando, se nota claramente que Traverso tiene los audífonos colgando de su cuello y no en sus orejas.

Mira AQUÍ la historia de Alessia: