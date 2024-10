“Aprovechó que estaba de viaje”: Revelan supuesta infidelidad de Roberto García Moritán a Pampita - Chilevisión

De acuerdo con la periodista argentina Yanina Latorre, la separación de Moritán con Pampita habría sido por una tercera en discordia, quien gritó a viva voz su escapada romántica con el político.

Hace un par de días Carolina Ardohaín, más conocida como Pampita, confirmó su separación con el político Roberto García Moritán tras 5 años de matrimonio, sin embargo, ahora los medios argentinos revelaron la supuesta verdadera razón de este quiebre.

Aparentemente, el Ministro de Desarrollo Económico trasandino habría tenido un encuentro sexual con una periodista local, con quien se habría encontrado mientras Pampita estaba fuera del país trabajando.

La supuesta verdadera razón del quiebre de Pampita

La periodista argentina Yanina Latorre sacó la voz y aseguró que una colega de las comunicaciones se reunió con Moritán mientras Pampita estaba en Tailandia, e incluso la amante habría gritado a los cuatro vientos sus andanzas.

Hasta Ardohaín llegó el mensaje de una mujer desconocida, quien decía haber tenido relaciones sexuales con su esposo. "Me acosté con el marido de Pampita", divulgaba la periodista de Radio Del Plata.

Si bien no se entregó detalles sobre el nombre de esta mujer, Latorre detalló que "hubo buena onda, se pasaron los teléfonos, se escribieron", una vez los coqueteos subieron de nivel, "él aprovechó que Pampita estaba de viaje".

Esta información habría llegado a la modelo alrededor del 20 de septiembre, cuando encaró a Moritán e inmediatamente decidió cortar su matrimonio.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", expresó Pampita, descartando los dichos de su esposo, quien aseguraba que se habían separado "hace un tiempo".