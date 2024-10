¿Por qué la casa de Pampita estaría siendo allanada por la policía argentina en Buenos Aires? - Chilevisión

Intensos días vive la modelo trasandina: luego de su anunciado y bullado quiebre con Roberto García Moritán, ahora, la también bailarina viviría un inminente allanamiento de su domicilio.

Llueve sobre mojado para Pampita, pues los últimos días ha estado en el ojo de la polémica a causa de su pareja, Roberto García Moritán. Y ahora, este lunes, su casa está siendo allanada por efectivos de la policía argentina.

Fue este domingo cuando la modelo, cuyo nombre real es Carolina Ardohaín, publicó una serie de conversaciones que, contrario a lo que indicó el ministro argentino, probarían que su separación ocurrió a fines de septiembre y no "hace un tiempo" como él sostuvo.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé", expresó la bailarina en sus redes sociales. "No tuve ninguna separación antes de esa fecha", aclaró en su cuenta de Instagram.

Esto, luego que el propio García Morítan señalara previamente en la misma plataforma que "es momento de dar por terminado este capítulo en lo privado y en lo público", lo que habría causado la molestia de Ardohaín.

¿Por qué están allanando la casa de Pampita?

Ahora, medios trasandinos informan que el domicilio de Pampita viviría un inminente allanamiento por parte de la policía, incluso han enviado cámaras hasta la vivienda para mostrar en vivo y en directo la intervención de los uniformados.

En ese sentido, según informó Mdzol, la periodista Laura Ubfal aseguró que el allanamiento sería a causa de las denuncias que tiene su ahora ex esposo, García Moritán.

"Hay rumores de allanamientos en la casa de Carolina porque hay una denuncia que tiene que ver con una investigación por los bienes de García Moritán, por las investigaciones, y también hay una fundación en el medio", comentó la comunicadora.

Aunque los sitios de noticias de ese país aseguran que el operativo se realizará esta misma tarde, ni la involucrada ni la policía han emitido declaraciones al respecto.

García Moritán tendría millonarias deudas a su haber

Otro medio, Minuto Argentina, consignó esta tarde que Roberto García Moritán habría sido denunciado por supuestas contrataciones irregulares del ministerio a su cargo, además de tener una millonaria deuda que se mantendría impaga.

De acuerdo con el sitio, "el ministro se retiró del que fuera su domicilio habitual (la casa de Pampita) en un automóvil con una deuda de casi 2 millones de pesos".

"Aunque el monto de las deudas del ministro es efímero en comparación con sus abultados ingresos, lo cierto es que es una responsabilidad de la que no puede ser eximido, debido a que es un representante del gobierno", aseguraron.

Aunque es información en desarrollo, en Argentina ya se rumorea en torno a la posible renuncia de quien actualmente se desempeña como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires