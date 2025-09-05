Vigilantes Puente Alto | Así es una noche de patrullaje en la comuna más poblada de Chile - Chilevisión

Puente Alto es la comuna con mayor cantidad de habitantes en la Región Metropolitana, con cerca de 700 mil residentes. Pese a su tamaño, dispone únicamente de cuatro unidades de Carabineros, lo que convierte a las patrullas de seguridad ciudadana en un apoyo fundamental para reforzar la vigilancia, entregar sensación de seguridad y resguardar el orden en sus distintos barrios. Un equipo de CHV Noticias Vigilantes se adentró a los barrios de Puente Alto y acompañó en sus operativos de patrullaje nocturno a los funcionarios de seguridad del municipio.