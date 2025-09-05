 Vigilantes Puente Alto | Así es una noche de patrullaje en la comuna más poblada de Chile - Chilevisión
05/09/2025 22:32

Vigilantes Puente Alto | Así es una noche de patrullaje en la comuna más poblada de Chile

Puente Alto es la comuna con mayor cantidad de habitantes en la Región Metropolitana, con cerca de 700 mil residentes. Pese a su tamaño, dispone únicamente de cuatro unidades de Carabineros, lo que convierte a las patrullas de seguridad ciudadana en un apoyo fundamental para reforzar la vigilancia, entregar sensación de seguridad y resguardar el orden en sus distintos barrios. Un equipo de CHV Noticias Vigilantes se adentró a los barrios de Puente Alto y acompañó en sus operativos de patrullaje nocturno a los funcionarios de seguridad del municipio.

