Asesino serial en Valparaíso: Así fue la condena contra “El Chucky”, declarado culpable por 3 homicidios

Alexis Ramírez Gutiérrez fue condenado a 60 años de cárcel tras ser declarado culpable por el homicidio de 3 personas. Una de sus víctimas fue agredida tras intentar evitar una pelea en un bar de Valparaíso.

El equipo de Reportajes de CHV Noticias reconstruyó la historia de Alexis Ramírez, apodado El Chucky, un delincuente que fue condenado por asesinar con cuchillos en Valparaíso a dos barristas de Colo Colo en octubre del 2022.

Tan solo un mes después de dichos homicidios, y antes de ser detenido, repitió el mismo modus operandi con una persona, esta vez, en un bar ubicado en los cerros del puerto.

De manera desafiante, El Chucky enfrentó su juicio la semana pasada y pudimos acceder a los detalles de cómo operaba este peligroso asesino. Los detalles en la investigación del periodista Benjamín Contalba.