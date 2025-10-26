Violencia de género: ¿En qué estamos fallando? - Chilevisión

En lo que va de este año ya han ocurrido 236 casos de ataques violentos contra mujeres en el contexto de violencia de género. Las agresiones han provocado la muerte de 31 de ellas. En la mayoría de los casos había denuncias previas, procesos judiciales y medidas de protección dictadas por la autoridad. Dentro de estas alternativas, la tobillera electrónica es una de las herramientas disponibles por el sistema judicial. ¿Cómo se controla su uso y cómo entrega alternativas de alerta? El reportaje es de Guillermo Toro.