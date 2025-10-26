 Violencia de género: ¿En qué estamos fallando? - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por contrabando y venta clandestina de huevos: Advierten riesgos sanitarios Madre de una niña de 4 años: Quién era Krishna Aguilera, la joven víctima de un crimen que conmociona al país Quiénes son los seis detenidos por el crimen de Krishna y por qué no se descartan más arrestos Realizan masiva velatón en memoria de Krishna Aguilera en San Bernardo ¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/10/2025 23:11

Violencia de género: ¿En qué estamos fallando?

En lo que va de este año ya han ocurrido 236 casos de ataques violentos contra mujeres en el contexto de violencia de género. Las agresiones han provocado la muerte de 31 de ellas. En la mayoría de los casos había denuncias previas, procesos judiciales y medidas de protección dictadas por la autoridad. Dentro de estas alternativas, la tobillera electrónica es una de las herramientas disponibles por el sistema judicial. ¿Cómo se controla su uso y cómo entrega alternativas de alerta? El reportaje es de Guillermo Toro.

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025
Publicidad