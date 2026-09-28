28/ 09/ 2026 23:20

EXCLUSIVO | Peligrosa banda brasileña recluta a chilenos en cárceles: Revelan antecedentes inéditos de su llegada

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a documentos que comprueban el arribo a las cárceles chilenas del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las bandas más peligrosas de Brasil. Con documentos de inscripción y bautizos reclutan a delincuentes chilenos y operan dentro de estos recintos. Uno de sus miembros activos es Francisco Rivera Galaz, quien está prófugo de la justicia y es investigado por el asesinato de un carabinero el pasado agosto en la comuna de Renca.