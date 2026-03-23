23/ 03/ 2026 16:16

Notarios en la mira: Suspenden nombramientos por presuntos conflictos de interés

El ex ministro de Justicia, poco antes que terminara su periodo, rechazó y devolvió las ternas de postulantes a notarios y conservadores de bienes raíces enviadas por las Cortes de Apelaciones, por presuntos conflictos de interés en sus nombramientos. Fuimos detrás de algunos de los postulantes cuestionados, entre ellos familiares de ministros de la corte y conservadores de bienes raíces. El nuevo ministro deberá resolver finalmente la asignación de dichos cargos. El reportaje es de Alejandra González, Jaime Lara e Ignacio Guerra.