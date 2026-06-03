La ilusión de la protección: Cuando las medidas cautelares no logran frenar la violencia contra las mujeres

En lo que va del 2026, la cifra oficial de femicidios frustrados en Chile alcanzó los 136 casos y el año pasado fueron 330. Detrás de estos números se esconden testimonios de mujeres sobrevivientes a una violencia que muchas veces va en aumento hasta costarles la vida.

Un nuevo reportaje A Fondo de CHV Noticias expuso las graves falencias que persisten en la protección de mujeres víctimas de violencia de género en Chile, a través de testimonios de sobrevivientes y familias de víctimas de femicidio.

La investigación mostró casos de mujeres que denunciaron reiteradamente amenazas, agresiones físicas, psicológicas y económicas, pero que aseguran no haber recibido protección efectiva por parte de las instituciones.

También abordó el incumplimiento de medidas cautelares, órdenes de alejamiento y sistemas de monitoreo que no lograron evitar nuevos ataques, mientras especialistas advierten que la violencia sigue siendo subestimada y muchas veces tratada como un conflicto de pareja y no como una antesala de femicidio.