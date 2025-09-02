 Empresario bajo amenaza: Las imágenes inéditas del modus operandi del secuestro que impactó a Rancagua - Chilevisión
Empresario bajo amenaza: Las imágenes inéditas del modus operandi del secuestro que impactó a Rancagua

Hace pocos días la justicia condenó a más de un siglo de cárcel, en total, a los 8 delincuentes que raptaron al empresario Rudy Basualdo de Rancagua. ¿Quiénes estaban detrás de este secuestro extorsivo por el que se pagó una millonaria suma por el rescate? Accedimos a registros inéditos que muestran el rol de algunos de los integrantes de esta célula criminal, la casa de cautiverio y el paso a paso del trabajo investigativo que terminó por desenmascararlos. Jaime Lara y Camilo Zavala con el reportaje.

