El precio de sobrevivir: Cuando la vida de un hijo depende de un medicamento de $3.500 millones

En este reportaje A Fondo conocemos la historia de Julián y fuimos en busca de Camila y Fernando, dos padres que caminaron por todo Chile buscando salvar las vidas de sus hijos.

¿Qué haría si le dicen que la vida de su hijo depende de un medicamento de 3.500 millones de pesos? ¿Qué estaría dispuesto a hacer?

En este reportaje A Fondo conocemos la historia de Julián y fuimos en busca de Camila y Fernando. Son dos nombres conocidos para Chile: Se trata de los dos padres que caminaron por todo el país por sus hijos Tomás y Dante.

Hoy están en Estados Unidos logrando avances médicos importantes. Sin embargo, la legislación no avanza y los padres deben seguir caminando para lograr lo imposible. La investigación es de la periodista Daniela Pierattini.