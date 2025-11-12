 El precio de la herencia: Los millones detrás del triple crimen en La Reina - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso trama Muñeca Bielorrusa: Jueza llama al orden tras críticas de parte de las defensas Camila Polizzi vuelve a arresto domiciliario total: Solo duró 9 días con nueva medida cautelar Extraño fenómeno en Coquimbo: Alcaldesa de Río Hurtado confirmó caída de “objeto no identificado” “Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/11/2025 10:03

El precio de la herencia: Los millones detrás del triple crimen en La Reina

Nuevos antecedentes surgen en la investigación por el triple homicidio de la Reina, donde fueron asesinados el camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos gemelos de 17 años. El equipo de reportajes de CHV Noticias accedió en exclusiva a los documentos y cálculos patrimoniales que revelan por primera vez cómo se componía la millonaria herencia del clan Cruz-Coke Japke. También se muestra cómo esa distribución —valorada en más de mil millones— se convirtió, según los investigadores, en la pieza clave de este crimen.

Lo más visto

La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025
Publicidad