El precio de la herencia: Los millones detrás del triple crimen en La Reina - Chilevisión

Nuevos antecedentes surgen en la investigación por el triple homicidio de la Reina, donde fueron asesinados el camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos gemelos de 17 años. El equipo de reportajes de CHV Noticias accedió en exclusiva a los documentos y cálculos patrimoniales que revelan por primera vez cómo se componía la millonaria herencia del clan Cruz-Coke Japke. También se muestra cómo esa distribución —valorada en más de mil millones— se convirtió, según los investigadores, en la pieza clave de este crimen.