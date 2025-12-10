 Desmantelan banda que robaba cables de cobre: Se disfrazaban de operarios de telefonía - Chilevisión
Desmantelan banda que robaba cables de cobre: Se disfrazaban de operarios de telefonía

En Santiago trabajaban como taxistas y conductores de Uber, pero una vez que se subían a los furgones comenzaba su doble vida en la región del Biobío. Delincuentes se vestían como operarios de empresas de telefonía, cortaban el tránsito mediante la instalación de conos y abrían los ductos de acceso a las cámaras por donde pasaba el cableado subterráneo de las empresas de telecomunicaciones. Dicha fachada les permitió robar a vista y paciencia de todo el mundo toneladas de cobre, sin que nadie sospechara que estaba ocurriendo un delito. Esta banda operó impunemente por meses, pero la mala suerte les jugó una mala pasada y fueron capturados. El reportaje es de Florencia Valenzuela.

