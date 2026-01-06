 Sin acuerdo en el Congreso: Crece debate por sustitución de condenas a reos mayores o enfermos graves - Chilevisión
Minuto a minuto
Roban computador a asesor de ministro Elizalde en Conchalí: Tendría “información atingente a su cargo” “Yo no lo voy a hacer”: José Antonio Kast responde a dichos de Pdte. Boric por líderes "serviles" a Trump Tienen más de 300 años: Estas son las cinco históricas reliquias robadas desde la Catedral de Santiago Metro de Santiago informa reapertura de estación de Línea 3 tras procedimiento de Bomberos Brecha público-privado se mantiene tras PAES 2025: Sólo un liceo público está entre los 100 mejores
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
06/01/2026 22:03

Sin acuerdo en el Congreso: Crece debate por sustitución de condenas a reos mayores o enfermos graves

Serias discrepancias ha despertado un proyecto, presentado por parlamentarios de ChileVamos, que propone sustituir penas de cárcel por arresto domiciliario a adultos mayores o a enfermos graves que estén en cumplimiento efectivo de sus penas. Mientras víctimas y expertos cuestionan si esta iniciativa pone en jaque el principio de justicia, otros apelan a los derechos humanos de quienes están en condiciones complejas tras las rejas. El proyecto podría comenzar su tramitación esta semana. El reportaje es de Alejandra González y Jerson Garrido.

Lo más visto

¡Remezón en Fiebre de Baile! Querida participante renuncia por lesión y anuncian su reemplazo

En plena recta final, el programa de Chilevisión sufre la baja de una de sus concursantes más populares.

06/01/2026

“Voy a tener que retirarme”: Corresponsal de CHV Noticias vivió tensa situación en Caracas

El periodista Luis Carlos Parada se encontraba en pleno centro de la capital de Venezuela cuando debió retirarse ante el amplio contingente policial que divisó en las calles.

06/01/2026

“Ojos abiertos”: Pedro Pascal compartió dichos de Camila Vallejo por situación Latinoamérica y EEUU

A través de Instagram, el actor subió las declaraciones de la vocera de Gobierno respecto a la postura de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

06/01/2026

“Tremenda mujer”: Felipe Kast compartió fotos inéditas con Pamela Díaz y sorprendió con declaración de amor

Esta es la primera vez que el senador y la comunicadora muestran un poco más sobre su relación, dado que han mantenido un perfil más bajo desde que confirmaron el romance.

06/01/2026
Publicidad