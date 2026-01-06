Sin acuerdo en el Congreso: Crece debate por sustitución de condenas a reos mayores o enfermos graves - Chilevisión

Serias discrepancias ha despertado un proyecto, presentado por parlamentarios de ChileVamos, que propone sustituir penas de cárcel por arresto domiciliario a adultos mayores o a enfermos graves que estén en cumplimiento efectivo de sus penas. Mientras víctimas y expertos cuestionan si esta iniciativa pone en jaque el principio de justicia, otros apelan a los derechos humanos de quienes están en condiciones complejas tras las rejas. El proyecto podría comenzar su tramitación esta semana. El reportaje es de Alejandra González y Jerson Garrido.