Conscripto denunció malos tratos de enfermero del regimiento Putre: “Había que desmayarse para que te atendiera“ - Chilevisión

El programa Contigo En Directo de Chilevisión se puso en contacto con uno de los conscriptos que fue compañero de Franco Vargas, soldado que falleció en una marcha de instrucción en la Brigada Motorizada n.º 24 "Huamachuco", en Putre. Ahí señaló que el enfermero del regimiento solo tomaba en cuenta a los conscriptos cuando se desmayaban. "No nos pescaba y nos trataba mal, no nos quería atender... Solo los miraba, no nos examinaba y ni siquiera una pastilla, solo nos decía 'cobardes'". El soldado entrevistado -que se mantuvo en el anonimato- también señaló que en Pacoyo la comida olía mal y muchos, a pesar de tener hambre, preferían no alimentarse, mientras que otros sufrían constantes vómitos y diarreas.