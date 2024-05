"Traidores": Madre de Franco Vargas emplazó al general Iturriaga tras muerte de su hijo

"Por favor, general Iturriaga no oculte a esa gente que no le sirve en sus filas. Usted tiene que hacer algo, tiene que sacar a esa gente mala porque ellos son unos traidores a la patria", fue parte de lo que señaló Romy Vargas, madre de Franco, el conscripto que perdió la vida tras un ejercicio militar. Ante esto, ella emplazó al general Javier Iturriaga a que se manifieste tras lo sucedido "porque no pueden estar matando a sus camaradas o dejarlos morir así como hicieron sufrir a mi hijo. Además, enfatizó en los dichos del general a cargo de la actividad que se habrían dado a conocer mediante audios: "Mi hijo no es un cobarde, los cobardes son ellos porque no me han dado la cara para venir a decirme algo", cerró.