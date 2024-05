Madre de conscripto fallecido exige justicia: “Se aprovechan de mi vulnerabilidad, que vivo en una población” - Chilevisión

Romy Vargas visitó el Congreso Nacional para pedir que se escuchen sus peticiones y se haga una segunda autopsia tras el deceso de su hijo en una marcha del regimiento de Putre.

Este viernes, el general Rodrigo Pino, jefe del Estado Mayor del Ejército, se refirió a la fatal marcha ocurrida en Putre que terminó con el conscripto Franco Vargas fallecido.

Ahí, el general negó que los jóvenes estuvieran bajo frío extremo. "Eso es falso ... Las condiciones que se vivían en la realización de la marcha era de 7.9° grados, por lo tanto, no eran de unas condiciones bajo menos 15°", afirmó.

Horas después, CHV Noticias Tarde pudo conversar con Romy Vargas, madre del joven, quien señaló que los dichos de Pino se contradicen bastante con los testimonios de los conscriptos.

“Solo me he quedado con lo que me dijeron el día sabado, cuando me informaron a través de una llamada telefónica de la muerte de mi hijo, quien había fallecido en una rutina diaria, nada más”, afirmó.

Madre de conscripto exige justicia

Romy volvió a recalcar que nadie del Ejército se ha acercado a explicarle la repentina muerte de su hijo.

“Necesito justicia, que se haga una nueva investigación, y que no sea partícipe la justicia militar. Seguramente se están aprovechando de mi situación de vulnerabilidad, que vivo en una pobalción y creen que no tengo derechos y solo quieren quedar bien en la prensa”, expresó.

Madre de conscripto visitó el Congreso

Romy Vargas estuvo presente en el Congreso Nacional, donde pidió que se escuchen sus peticiones y que se realice una segunda autopsia, en la qye no participe la justicia militar.

La madre del joven soldado estuvo acompañada del diputado Rubén Oyarzo, quien presentará un oficio ante Ministerio de Defensa.

“Tambien vamos a realizar una sesión especial, porque esto es muy grave y al aprecer se está ocultando información", señaló.

El diputado también afirmó que hay 45 soldados que, al parecer, están enviando mensajes con supervisación del Ejército, por eso señaló que hay muchas irregularidades y se debe llegar a los responsables de la muerte de Franco.

