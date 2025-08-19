 “Vigilancia y seguimiento”: Coronel colombiano revela detalles de la captura del sicario Alberto Mejía - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/08/2025 11:55

“Vigilancia y seguimiento”: Coronel colombiano revela detalles de la captura del sicario Alberto Mejía

El pasado sábado la Policía Nacional de Colombia logró la detención del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado al homicidio del Rey de Meiggs”. El proceso de captura se realizó en conjunto con Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol. CHV Noticias tomó contacto con el coronel de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de Colombia, Hebert Mejía, quien reveló que lograron "ubicar a una de las hermanas y a partir de ahí empezamos a poder puntualizar un sitio, una residencia, a partir de actividades de vigilancia y seguimiento". 

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025
Publicidad