“Vigilancia y seguimiento”: Coronel colombiano revela detalles de la captura del sicario Alberto Mejía - Chilevisión

El pasado sábado la Policía Nacional de Colombia logró la detención del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández, vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs”. El proceso de captura se realizó en conjunto con Policía de Investigaciones (PDI) e Interpol. CHV Noticias tomó contacto con el coronel de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de Colombia, Hebert Mejía, quien reveló que lograron "ubicar a una de las hermanas y a partir de ahí empezamos a poder puntualizar un sitio, una residencia, a partir de actividades de vigilancia y seguimiento".