Viernes Santo en la cuerda floja: CPC apunta a que ”se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados“

Susana Jiménez expuso su negativa por la normativa de esos días festivos, tras una reunión con el ministro del Trabajo Tomás Rau.

La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió al debate por un posible feriado irrenunciable el Viernes Santo del próximo 3 de abril.

Sus declaraciones fueron emitidas durante un punto de prensa, posterior a una reunión que tuvo la representante de los empresarios con el ministro del Trabajo Tomás Rau.

Tras ser consultada por un futuro establecimiento de normas para el retail, Jiménez aseguró que dicho debate fue parte de la conversación sostenida con el secretario de Estado: “Es uno de los temas que se tocó hoy, nos preocupa que haya feriados irrenunciables”.





“Genera una merma muy importante no solo para el comercio, también para sus colaboradores. Incentivos para que la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad”, agregó.

En representación de su sector, opinó que “es importante mantener la libertad de emprendimiento. Los propios colaboradores muchas veces así lo requieren, porque son días de mayores ventas y eso redunda en sus remuneraciones”.

“Por lo tanto abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y que no se sumen otros nuevos”, concluyó de manera tajante.