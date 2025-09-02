 Violento choque en Franklin con Sierra Bella: Hay un herido y cortes de tránsito - Chilevisión
02/09/2025 08:23

Violento choque en Franklin con Sierra Bella: Hay un herido y cortes de tránsito

Un violento choque entre dos vehículos se registró esta mañana en la intersección de las calles Franklin y Sierra Bella, en la comuna de Santiago. En principio, el accidente habría dejado un herido. Hasta el lugar llegó personal de Bomberos y Carabineros con el fin de atender la emergencia y cortar el tránsito. Por el momento, hay complicaciones y congestión, especialmente para quienes circulen por Sierra Bella, y se espera que próximamente se dé a conocer información sobre el desvío del transporte público. 

