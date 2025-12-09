Tren impactó a furgón de temporeros en Buin: Conductor no habría respetado cruce y fue detenido - Chilevisión

Un tren de carga impactó a un furgón que transportaba a temporeros extranjeros en la comuna de Buin. El hecho ocurrió en el cruce La Paloma camino a Viluco y, de acuerdo a la investigación preliminar, el vehículo de transporte no habría advertido el aviso que dio el tren con anterioridad provocando la colisión. Debido al impacto, el furgón cayó a un costado de la línea y los cinco ocupantes del auto fueron trasladados hasta el hospital de la comuna para ser atendidos. En paralelo se detuvo al conductor, ya que los documentos del auto se encontraban vencidos desde 2016.