Sin la norma de “amarre”: Reajuste salarial del sector público avanza en el Congreso - Chilevisión

15/01/2026 10:44

Sin la norma de “amarre”: Reajuste salarial del sector público avanza en el Congreso

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste salarial de un 3,4% para los funcionarios públicos, con 94 votos a favor y 35 en contra. Tras una tensa jornada de debate sobre la norma de "amarre" que era parte del proyecto, ésta no avanzó al Senado por falta de quórum. Dicha iniciativa exigiría que la no renovación de contratas se realizara mediante un acto administrativo fundado. Nicolás Grau, ministro de Hacienda, había planteado modificar de 2 a 5 años, el tiempo mínimo de desempeño para que Contraloría revisara, en caso de que el trabajador encontrara injusto su despido.

