Mar arrastró a su hijo: La angustiosa búsqueda del padre de adolescente perdido en playa Las Torpederas - Chilevisión

Este lunes continúa la intensa búsqueda del joven de 14 años que desapareció el sábado mientras nadaba en la playa Las Torpederas de Valparaíso. Según señalaron las autoridades, pese a que existía un aviso por marejadas en la zona, el joven ingresó al mar y fue arrastrado por el oleaje. Recientemente, se sumó a los trabajos de búsqueda en la zona un helicóptero naval y buzos, sin embargo, el padre del menor de edad señaló que, pese a que han recibido apoyo del municipio, “necesitamos más ayuda, y si habrá la posibilidad un dron submarino”.