Mar arrastró a su hijo: La angustiosa búsqueda del padre de adolescente perdido en playa Las Torpederas - Chilevisión

15/09/2025 15:55

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

Este lunes continúa la intensa búsqueda del joven de 14 años que desapareció el sábado mientras nadaba en la playa Las Torpederas de Valparaíso. Según señalaron las autoridades, pese a que existía un aviso por marejadas en la zona, el joven ingresó al mar y fue arrastrado por el oleaje. Recientemente, se sumó a los trabajos de búsqueda en la zona un helicóptero naval y buzos, sin embargo, el padre del menor de edad señaló que, pese a que han recibido apoyo del municipio, “necesitamos más ayuda, y si habrá la posibilidad un dron submarino”.

