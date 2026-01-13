 VIDEO | Revelan registro inédito del rescate de Paula Narváez tras accidente en kayak: Dron fue clave - Chilevisión
13/01/2026 22:36

Las imágenes captadas por un dron muestran el momento del rescate de la embajadora chilena ante la ONU, Paula Narvaéz, quien estuvo por horas aferrada a una rama y con gran parte de su cuerpo sumergido en el agua junto a su familia después de caer desde un kayak en la región de Los Lagos. La diplomática se encontraba de vacaciones cuando sufrió el accidente junto a dos familiares. A pesar del largo tiempo que se mantuvieron en el agua, fueron rescatadas en buen estado de salud, siendo un dron clave en el éxito de la operación.

