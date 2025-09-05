¿Quién es el exfutbolista tras los “Betis”? Lideraba banda dedicada al lavar dinero de narcotráfico - Chilevisión

Un exfutbolista chileno terminó en el centro de una investigación que apunta a una millonaria red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Según los antecedentes, habría aprovechado el “tercer tiempo” de partidos de fútbol amateur para coordinar las operaciones de una organización conocida como “Betis Fútbol Club”, cuyo patrimonio ilícito se calcula en más de 9 millones de dólares. La indagatoria reveló el uso de empresas de fachada y una casa de cambio en el centro de Santiago para blanquear grandes sumas de dinero, mientras que la PDI realizó allanamientos en 49 domicilios en busca de pruebas. El exjugador Cristopher Beas se mantiene en prisión preventiva en Santiago 1 mientras avanza el proceso judicial.