 ¿Quién es el exfutbolista tras los “Betis”? Lideraba banda dedicada al lavar dinero de narcotráfico - Chilevisión
Minuto a minuto
Productora presentó querella contra Arturo Vidal por fallido documental: Habrían pagado 96 mil dólares Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político ¿Por qué ha fallado tanto el Metro? Incendio abrió debate por la antigüedad de los trenes Condenan a autores de crimen de universitario en bus RED: Los registros clave que los delataron ¿Quién es el exfutbolista tras los “Betis”? Lideraba banda dedicada al lavar dinero de narcotráfico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
05/09/2025 20:05

¿Quién es el exfutbolista tras los “Betis”? Lideraba banda dedicada al lavar dinero de narcotráfico

Un exfutbolista chileno terminó en el centro de una investigación que apunta a una millonaria red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Según los antecedentes, habría aprovechado el “tercer tiempo” de partidos de fútbol amateur para coordinar las operaciones de una organización conocida como “Betis Fútbol Club”, cuyo patrimonio ilícito se calcula en más de 9 millones de dólares. La indagatoria reveló el uso de empresas de fachada y una casa de cambio en el centro de Santiago para blanquear grandes sumas de dinero, mientras que la PDI realizó allanamientos en 49 domicilios en busca de pruebas. El exjugador Cristopher Beas se mantiene en prisión preventiva en Santiago 1 mientras avanza el proceso judicial.

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Todo lo que debes saber del cambio de hora para este sábado

Para pasar al huso del horario de verano, durante la noche de este sábado se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025
Publicidad