Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente” - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric visitó este miércoles Florida, uno de los sectores afectados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. El mandatario detalló que se están destinando los recursos necesario para abordar la emergencia y recalcó que “el Estado está presente” y pidió respetar las decisiones que toman las autoridades ante la emergencia. Por otra parte, condenó los hechos de violencia denunciados en contra de personal de Bomberos y declaró que “cualquier agresión es absolutamente inaceptable y merece el repudio de la sociedad entera”. Posteriormente, en horas de la tarde también visitará Penco y Tomé, otras de las localidades que han sido afectadas por las llamas.