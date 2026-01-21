 Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente” - Chilevisión
Minuto a minuto
Exige $200 millones en compensación: Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura demandó a municipio Pdte. Boric fue interrumpido por alerta SAE en pleno punto de prensa en Temuco Así serán los trenes de la nueva línea 7 del Metro de Santiago: Tendrán puertos USB y aire acondicionado La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal ¡Con múltiples artistas! Municipalidad de Maipú y Techo Chile harán evento en apoyo a víctimas de incendios forestales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
21/01/2026 14:33

Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente”

El presidente Gabriel Boric visitó este miércoles Florida, uno de los sectores afectados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble. El mandatario detalló que se están destinando los recursos necesario para abordar la emergencia y recalcó que “el Estado está presente” y pidió respetar las decisiones que toman las autoridades ante la emergencia. Por otra parte, condenó los hechos de violencia denunciados en contra de personal de Bomberos y declaró que “cualquier agresión es absolutamente inaceptable y merece el repudio de la sociedad entera”. Posteriormente, en horas de la tarde también visitará Penco y Tomé, otras de las localidades que han sido afectadas por las llamas. 

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026
Publicidad