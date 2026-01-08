Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny - Chilevisión

Para este 9, 10 y 11 de enero están pactados los tres conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny en Chile, los cuales se realizarán en el Estadio Nacional. Por este motivo, autoridades realizaron la respectiva fiscalización en el recinto de Ñuñoa, que contará con estrictas medidas de seguridad. Además, se informó que Metro de Santiago extenderá su servicio los tres días hasta las 00:30 horas, donde solo operarán 3 líneas y algunas estaciones estarán abiertas. La empresa hizo un llamado a informarse de esta extensión a través de sus canales de difusión.