“Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio - Chilevisión

Casi una hora permaneció en la calle un menor de solo 3 años, quien se escapó de un jardín infantil. El pequeño salió del recinto, donde aún nadie se explica cómo caminó por una avenida principal altamente transitada lo que pudo terminar en tragedia de no ser por un transeúnte que notó que el niño estaba solo en la calle. La familia denuncia que recién este lunes se contactaron con ella a casi una semana de lo ocurrido. "Las tías de jardín no tenían explicación, a mí aún no me han dicho que piensan, qué pasó... No tenían ni cara para pedirme disculpas. Recién hoy vinieron a ofrecerme la ayuda psicológica para mí y mi bebé. Por las cámaras de seguridad que me conseguí dice que salió a las 17:23 horas y aparece a las 18:10. Un caballero lo encontró porque iba a cruzar la calle y pasaban vehículos".