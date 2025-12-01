 “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio - Chilevisión
Minuto a minuto
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
01/12/2025 23:07

“Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio

Casi una hora permaneció en la calle un menor de solo 3 años, quien se escapó de un jardín infantil. El pequeño salió del recinto, donde aún nadie se explica cómo caminó por una avenida principal altamente transitada lo que pudo terminar en tragedia de no ser por un transeúnte que notó que el niño estaba solo en la calle. La familia denuncia que recién este lunes se contactaron con ella a casi una semana de lo ocurrido. "Las tías de jardín no tenían explicación, a mí aún no me han dicho que piensan, qué pasó... No tenían ni cara para pedirme disculpas. Recién hoy vinieron a ofrecerme la ayuda psicológica para mí y mi bebé. Por las cámaras de seguridad que me conseguí dice que salió a las 17:23 horas y aparece a las 18:10. Un caballero lo encontró porque iba a cruzar la calle y pasaban vehículos". 

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025
Publicidad