Gobierno expropiará parte de la toma de San Antonio: Impulsarán proyecto habitacional para las familias - Chilevisión

Solo faltan dos días para que se cumpla el plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para desalojar a las personas que viven en 215 hectáreas de la toma de San Antonio, que es propiedad de empresarios de la Constructora Inmobiliaria San Antonio. Al respecto, este lunes el gobierno anunció que impulsará un proyecto habitacional como solución definitiva para las familias que viven dentro de la toma en el Cerro Centinela. Según informó el ejecutivo la iniciativa contempla utilizar las facultades legales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para expropiar 100 hectáreas y adquirir el lote 1A del terreno para mitigar la emergencia humanitaria que afecta a 3700 de las 4100 familias que residen en el lugar.