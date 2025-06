“Forma parte de la investigación”: Ministro Cordero evitó hablar de “secuestro” en caso de ex alcalde - Chilevisión

Durante la mañana de este domingo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero confirmó que el ex alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, se encuentra en buenas condiciones, pero delcinó referirse al caso como un "secuestro" y señaló: "Efectivamente él ha aparecido esta madrugada, se han constatado sus lesiones, se ha procedido a ser atendido por la Policía de Investigaciones (PDI)". En esa misma línea explicó que "es una calificación que forma parte de la investigación", y luego añadió: "Yo en esto sería especialmente cuidadoso sobre los hechos, sobre todo si algunos de ellos afectan en su condición de ciudadano particular, más que como ex autoridad".