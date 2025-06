VIDEO| ”Van a caer": Presidente Boric se refirió al secuestro del ex alcalde de Macul - Chilevisión

Durante este domingo, el presidente Gabriel Boric emitió su voto en Punta Arenas para las Elecciones Primarias 2025 y se refirió al secuestro de Gonzalo Montoya, el ex alcalde de Macul que estuvo desaparecido durante tres días. Al respecto el mandatario aseguró que no conoce todos los detalles del caso, pero enfatizó: "Esto es inaceptable. No hay nada que relativizar, ni matizar". En esa misma línea, el presidente aseguró que "las personas que llevaron adelante una acción de este tipo van a caer", y luego añadió: "No les quepa duda que la justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre estas personas que no se van a poder esconder". El mandatario también hizo hincapié en las bandas delictuales que han sido desbaratadas y las acciones que se han realizado para combatir la delincuencia durante su gobierno.