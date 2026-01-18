Familiares de internos de cárcel El Manzano expresan su preocupación: “No tienen mascarillas ni agua” - Chilevisión

La emergencia por incendio forestal en Concepción continúa en desarrollo y uno de los focos que más ha captado la atención es el del siniestro que rodea la cárcel El Manzano. Hace pocos minutos, familiares de los internos llegaron a las afueras del recinto para expresar su preocupación por la falta de certezas sobre la situación de sus seres queridos. En horas de la tarde, Gendarmería informó que estaba monitoreando el avance de las llamas y que, de ser necesario, podría haber evacuaciones preventivas y traslado de reclusos a otros penales.