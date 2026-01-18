 Familiares de internos de cárcel El Manzano expresan su preocupación: “No tienen mascarillas ni agua” - Chilevisión
Minuto a minuto
Por qué el “agua roja” de los aviones tanker es clave para frenar los incendios forestales en Chile “Falleció acostado, con mi perrita”: El relato de Martín, joven que perdió a su padre en incendio en Lirquén La historia de Manuel Rivas: El bombero que siguió combatiendo incendios pese a perder su casa “Todo destruido alrededor”: Los testimonios de evacuados que grabaron tragedia en Biobío Familiares de internos de cárcel El Manzano expresan su preocupación: “No tienen mascarillas ni agua”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/01/2026 21:09

Familiares de internos de cárcel El Manzano expresan su preocupación: “No tienen mascarillas ni agua”

La emergencia por incendio forestal en Concepción continúa en desarrollo y uno de los focos que más ha captado la atención es el del siniestro que rodea la cárcel El Manzano. Hace pocos minutos, familiares de los internos llegaron a las afueras del recinto para expresar su preocupación por la falta de certezas sobre la situación de sus seres queridos. En horas de la tarde, Gendarmería informó que estaba monitoreando el avance de las llamas y que, de ser necesario, podría haber evacuaciones preventivas y traslado de reclusos a otros penales.

Lo más visto

Incendios forestales en Chile: Así puedes revisar el mapa en tiempo real

Google dispone de una herramienta que permite monitorear de cerca la emergencia en la zona sur, con un mapa interactivo que muestra los focos del siniestro en tiempo real.

18/01/2026

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026
Publicidad