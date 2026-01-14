 Durante crisis de Gendarmería: Avanza en Congreso reforma para que sea parte del Ministerio de Seguridad - Chilevisión
14/01/2026 11:09

Durante crisis de Gendarmería: Avanza en Congreso reforma para que sea parte del Ministerio de Seguridad

Este martes un operativo que dejó a siete gendarmes detenidos, acusados de corrupción en el centro penitenciario de Puerto Montt, se sumó a la Operación Apocalipsis, que dejó 70 detenidos en diciembre, como casos que reflejan una crisis en Gendarmería. En medio de esta, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó la reforma que propone incorporar a la institución al Ministerio de Seguridad. Jaime Gajardo, ministro de Justicia, aseveró que "hoy para el país es importante que pase a ser una Fuerza de Orden y Seguridad", por lo que, tendrán que disolver sus asociaciones gremiales.

